Политически активный медведь пригласил рязанцев участвовать в праймериз «ЕР»

Принять участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы рязанцев приглашает политически активный белый медведь.
Новый герой, созданный искусственным интеллектом, появился в популярных рязанских пабликах в соцсетях. Сперва он включился в предварительное голосование партии «Единая Россия», сейчас регистрируется как выборщик.
Для участия в праймериз «Единой России» зарегистрировалось 236 кандидатов. Этап регистрации выборщиков закончится 18 мая.
Само голосование пройдёт с 19 по 25 мая. Для того, чтобы принять в нём участие, необходимо получить регистрацию на сайте PG.ER.RU, нажав кнопку «Хочу проголосовать». Там же можно будет отдать свой голос.
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