Поликлинику в Дашково-Песочне хотят начать строить до 2024 года

Новую поликлинику в рязанском микрорайоне Дашково-Песочня планируют начать строить в 2024 году. Об этом губернатор Николай Любимов сообщил в ходе пресс-конференции в понедельник, 20 декабря.

Глава региона признал, что новая поликлиника для жителей Дашково-Песочни крайне необходима. Уже сейчас определили участок для её строительства. Средства на возведение поликлинике заложили в бюджете на трёхлетку.

Предполагается, что понадобится 480 млн руб. Её начнут строить не позднее 2024 году.

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Любимов выразил надежду, что помощь в строительстве нового медучреждения окажет федеральный центр.