Поликлинику в Дашково-Песочне достроят к концу года — Малков

При строительстве поликлиники в Дашково-Песочне возникли различные проблемы, например, с грунтом. Об этом сообщил во время прямого эфира губернатор Рязанской области Павел Малков.

По словам главы региона, сейчас строители вышли на проектные сроки. Само здание должны достроить до конца года. Затем начнутся работы по лицензированию медицинского учреждения, установки оборудования и т.д. Они займут ещё несколько месяцев.

По словам Малкова, новая поликлиника, построенная в Рязани, будет самой большой в регионе.

Также в 2025 году планируется достроить школу в Олимпийском городке.