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Суббота, 30 октября, 2021
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Полиция закрыла кафе на Почтовой из-за работы в ночное время

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

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В ночь на субботу, 30 октября, полиция Рязани остановила работу кафе на улице Почтовой из-за работы в ночное время, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Напомним, работа заведений общепита в Рязанской области запрещена после 23:00 ввиду установления новых коронавирусных ограничений. 

По факту случившегося полиция возбудила дело об административном правонарушении по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ. Штраф по статье может достигать 300 тысяч рублей. 

Уточняется, что правоохранители продолжат проверки в городе. 

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