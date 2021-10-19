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Вторник, 19 октября, 2021
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Полиция рассказала подробности погони в Канищево, во время которой водитель врезался в столб

7info

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За рулём автомобиля «Хёндай», врезавшегося в столб во время погони в Канищево находился нетрезвый водитель. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УГИБДД.

Напомним, момент столкновения иномарки со столбом на перекрёстке улицы Бирюзова с проездом Шабулина в Рязани попал на видео.

Полицейские потребовали от водителя остановиться, он не выполнил требование, после чего началась погоня. В итоге «Хёндай» врезался в опору уличного освещения.

Выяснилось, что 36-летний мужчина ехал за рулём в нетрезвом виде. На нарушителя составили протокол, ему грозит лишение прав и денежный штраф.

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