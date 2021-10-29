Полиция рассказала о задержании подозреваемого в похищении 14-летней девочки

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала подробности задержания подозреваемого в похищении 14-летней девочке в городе Ряжске.

— Оперативниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из Рязанской области задержан подозреваемый в похищении 14-летней девочки. Мужчина ранее неоднократно судим, в том числе за тяжкие преступления, — рассказала Волк.

Преступление совершено в Ряжске 26 октября. Несовершеннолетняя местная жительница шла по обочине дороги домой после школы. Рядом с ней остановилась машина, из салона вышел мужчина и стал душить девочку. Очнулась она уже в багажнике машины. Школьнице повезло — заднее сидение было разложено и ей удалось выбраться в салон, после чего через заднюю дверь девушка выпрыгнула на ходу.

Заявление в полицю написала мать подростка, было возбуждено уголовное дело. В Рязанскую область приехали оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России. Вместе с коллегами из Рязани, Скопина и Ряжска они установили личность подозреваемого. 42-летний мужчина жил в селе в Скопинском районе, имеет судимости за изнасилование и разбой. В колониях он провёл более 10 лет жизни.

О том, что его ищут, рецидивист узнавал из сообщений СМИ, соцсетей. Он не пользовался машиной, не появлялся дома. Но это ему не помогло.

В пятницу, 29 октября, подозреваемого задержали на дороге у села Павелец. Сейчас его доставили на допрос в Следственный комитет.