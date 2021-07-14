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Среда, 14 июля, 2021
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Полицейские задержали вооружённого рязанца

Екатерина Приведенцева
Полицейские задержали вооружённого рязанца
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В Рязани полицейские при поддержке бойцов Росгвардии задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В палатке, где жил мужчина, правоохранители нашли пистолет Ярыгина, 36 патронов калибра 9х19 мм. Затем по месту жительства мужчины в городе Рязани полицейские изъяли пистолет Макарова, 24 патрона калибра 9 мм к нему.

Оружие задержанный сам переделал под боевое из охолощённого.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 222, виновному грозит до 5 лет лишения свободы.

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