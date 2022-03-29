Полиция завела уголовное дело на рязанца за мошенничество с соцвыплатами

Рязанская полиция возбудила уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Михайловского района за мошенничество при получении социальных выплат, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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Мужчина в 2017 году зарегистрировался в селе, которое входит в перечень населенных пунктов, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Тогда ему назначили социальную выплату.

Однако, как выяснили правоохранители, рязанец не проживал по указанному адресу. Всего он незаконно получил более 32 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат.