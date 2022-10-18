Полиция задержала в Рязани злостного неплательщика по алиментам

В Московском районе Рязани патруль полиции задержал мужчину, который уклонялся от уплаты алиментов. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Сотрудники ППСП УМВД по Рязанской области заметили на улице Крупской мужчину, распивавшего спиртное. Нарушителя доставили в отдел полиции для оформления административного материала. При проверке личности гражданина выяснилось, что он находится в федеральном розыске.

Ранее в отношении 41-летнего мужчины в суд было направлено уголовное дело по статье о неуплате средств на содержание детей. Злоумышленник уклонялся от судебного процесса, поэтому его объявили в розыск с мерой пресечения в виде ареста.

Нарушителя водворили в сизо.

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