Полиция задержала рязанца, объявленного в розыск в Самаре

В Рязани на улице Качевской патрульные полицейские задержали 28-летнего местного жителя, объявленного в розыск в другом регионе, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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Внешность мужчина подпадала под одну из ориентировок на разыскиваемых лиц. Полицейские доставили его в отдел полиции для установления личности.

Выяснилось, что рязанец находится в федеральном розыске за органами внутренних дел Самарской области как подозреваемый в краже.

Злоумышленника передадут инициатору розыска для дальнейшего дознания.