Полиция задержала рецидивиста, подозреваемого в нескольких серьёзных кражах в Рязанской области

Полиция Рязани задержала 28-летнего ранее судимого жителя Сасовского района, который подозревается в серии краж в Рыбновском, Шиловском и Рязанском районах области, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительной информации, в течение года он совершил 11 краж в указанных районах. Криминальной добычей становились электроинструменты, лодки, телевизор, автомобильные колёса и другое. В результате одного из преступлений потерпевшему был нанесён ущерб на сумму 190 тысяч рублей.

Установлено, что злоумышленник передвигался по региону на автомобиле УАЗ Патриот. Похищенное он перевозил в Московскую область и складировал в квартире, которую снимала его родственница. После чего продавал через сайты бесплатных объявлений или знакомым.

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Возбуждены уголовные дела по п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба гражданину). Подозреваемому грозит лишение свободы на 5 лет.