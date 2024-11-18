Понедельник, 18 ноября, 2024
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Писал мужчинам с фейковой страницы: полиция задержала распространителя интимных фотографий

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Валерия Мединская
Изображение от wirestock на Freepik

Сотрудники полиции предотвратили распространение порнографических материалов через интернет, задержав жителя Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

В ходе интернет-мониторинга сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями обнаружили, что 26-летний рязанец был вовлечен в распространение порнографического контента. Мужчина создал поддельный аккаунт в одной из социальных сетей, через который отправлял интимные фотографии, в том числе с собственным изображением, нескольким мужчинам.

В ходе обысков у него изъяли компьютеры и средства связи с доказательствами незаконной деятельности. Также стало известно, что он осуществлял рассылку порнографических материалов с использованием мессенджеров.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ за «Незаконное производство и распространение порнографических материалов с использованием сети Интернет». Рязанцу грозит до шести лет лишения свободы.

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