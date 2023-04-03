Полиция задержала четверых рязанцев за сбыт наркотиков

Сотрудники УНК УМВД по Рязанской области вместе с коллегами из ОМВД по Московскому району Рязани пресекли деятельность преступной группы, распространявшей наркотики.

Всех четверых подозреваемых задержали в течение суток в Московском районе областного центра. Во главе группы стоял 32-летний ранее судимый за сбыт наркотиков мужчина. По данным оперативников, в его квартире на улице Станкозаводской хранились запрещённые вещества и собирались сообщники.

В ходе обыска оперативники там нашли 342 грамма производного N-метилэфедрона, 122 грамма гашиша, 2 грамма героина и мефедрона, электронные весы и упаковочные материалы.

По предварительным данным, мужчина сотрудничал с нелегальным интернет-магазином по сбыту наркотиков и получал партии зелья оптом. 33-летняя сожительница мужчины помогала с расфасовкой запрещённых веществ.

Злоумышленник привлёк также своих знакомых наркопотребителей — 27-летнего мужчину и 26-летнюю женщину. Они получали от организатора свёртки с наркотиками и за деньги прятали их в тайники на территории Рязани.

При досмотрах розничных закладчиков полицейские дополнительно изъяли около 5 граммов «синтетики».

Следователь СУ УМВД по Рязанской области возбудил уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Организатор группы заключён под стражу, его сожительница отпущена под обязательство о явке. Двое других сообщников помещены в следственный изолятор.

Расследование уголовного дела продолжается.