Полиция установила виновника смертельной аварии в Кадомском районе

Полицейские следователи установили виновника ДТП в Кадомском районе, в результате которого погиб 72-летний местный житель, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

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Напомним, авария случилась 27 августа, около в 13:15, на 3-ем километре автодороги «Кадом-Кочемирово-Заулки». В результате столкновения автомобилей Kia Sorento и «УАЗ» водители транспортных средств получили травмы. Находившийся за рулём отечественного авто пенсионер вскоре скончался в больнице.

В ходе расследования удалось выяснить, что 47-летний москвич на Kia находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Мужчина двигался по трассе в Кадомском районе, со скоростью, превышающей установленное ограничение. Впереди него в попутном направлении с разрешенной скоростью двигался автомобиль «УАЗ».Водитель «КИА СОРЕНТО», не сбавляя скорости, стал обгонять автомобиль «УАЗ» по правую сторону. В процессе обгона правые колеса «КИА СОРЕНТО» съехали на грунтовую обочину, левые оставались на проезжей части. В момент обгона нетрезвый водитель передней левой частью кузова своего транспортного средства произвел столкновение с задней правой частью кузова автомобиля «УАЗ»», — говорится в сообщении полиции.

Уголовное дело по ч.2 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Кадомский районный суд Рязанской области для рассмотрения по существу.