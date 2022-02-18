Полиция установила виновника смертельной аварии в Кадомском районе

Полицейские следователи установили виновника ДТП в Кадомском районе, в результате которого погиб 72-летний местный житель, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Напомним, авария случилась 27 августа, около в 13:15, на 3-ем километре автодороги «Кадом-Кочемирово-Заулки». В результате столкновения автомобилей Kia Sorento и «УАЗ» водители транспортных средств получили травмы. Находившийся за рулём отечественного авто пенсионер вскоре скончался в больнице.
В ходе расследования удалось выяснить, что 47-летний москвич на Kia находился в состоянии алкогольного опьянения.
Уголовное дело по ч.2 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Кадомский районный суд Рязанской области для рассмотрения по существу.