Полиция сообщила подробности ДТП с двумя погибшими в Шацком районе

Пресс-служба ГИБДД Рязанской области сообщила подробности смертельного ДТП в Шацком районе.

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27 февраля в 13.05 на 346-м километре трассы М5 «Урал» 49-летняя женщина, управляя автомобилем «Ссанг Йонг», столкнулась с автомобилем «Ауди» 54-летнего водителя и автомобилем «Форд Фокус» под управлением 26-летнего водителя. После удара «Ссанг Йонг» совершил касательное столкновение с «Газелью» под управлением 33-летнего водителя.

В ДТП погибли водители «Ссанг Йонг» и «Ауди». Шесть человек пострадали, в том числе 2-летняя девочка и 8-летний мальчик. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.