Полиция Рязани задержала граждан Средней Азии, причастных к распространению наркотиков

В Рязанской области полицейские задержали организованную группу иностранных граждан, подозреваемых в распространении крупных партий героина и метадона на территории трех регионов.

По версии следствия, в состав преступной группы вошли четверо мужчин и супружеская пара. Злоумышленники в возрасте от 19 до 32 лет подозреваются в распространении с помощью тайников-«закладок» героина и метадона в Рязанской, Московской и Нижегородской областях.

По предварительной информации, квартира в Московской области, где проживала супружеская пара граждан Средней Азии, использовалась как склад – туда поступали оптовые партии наркотиков. Муж и жена фасовали героин и метадон в розничные контейнеры и крупными партиями направляли для сбыта в Московскую, Рязанскую и Нижегородскую области. Для распространения «закладок» были привлечены четверо знакомых, сообщает пресс-служба рязанского МВД.

Сами супруги, передвигаясь на автомобиле для транспортировки наркотиков, брали с собой двух малолетних детей для конспирации. Их на время следствия забрали для необходимой опеки и заботы.

Следственный комитет возбудили в отношении 6 фигурантов 5 уголовных дел по ч.4 и ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере в составе организованной преступной группы), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 20 лет до пожизненного лишения свободы.