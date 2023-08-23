Среда, 23 августа, 2023
На главнуюНовости Рязани

Полиция Рязани задержала граждан Средней Азии, причастных к распространению наркотиков

7info 2
Изображение от Freepik

В Рязанской области полицейские задержали организованную группу иностранных граждан, подозреваемых в распространении крупных партий героина и метадона на территории трех регионов.

По версии следствия, в состав преступной группы вошли четверо мужчин и супружеская пара. Злоумышленники в возрасте от 19 до 32 лет подозреваются в распространении с помощью тайников-«закладок» героина и метадона в Рязанской, Московской и Нижегородской областях.

По предварительной информации, квартира в Московской области, где проживала супружеская пара граждан Средней Азии, использовалась как склад – туда поступали оптовые партии наркотиков. Муж и жена фасовали героин и метадон в розничные контейнеры и крупными партиями направляли для сбыта в Московскую, Рязанскую и Нижегородскую области. Для распространения «закладок» были привлечены четверо знакомых, сообщает пресс-служба рязанского МВД.

Сами супруги, передвигаясь на автомобиле для транспортировки наркотиков, брали с собой двух малолетних детей для конспирации. Их на время следствия забрали для необходимой опеки и заботы.

Следственный комитет возбудили в отношении 6 фигурантов 5 уголовных дел по ч.4 и ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере в составе организованной преступной группы), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 20 лет до пожизненного лишения свободы.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В СНТ «Голубой огонек» и «Строитель-1» утром была слышна стрельба

Утром 23 августа в СНТ «Голубой огонек» и «Строитель-1» неизвестный обстрелял участки дачников.

За убийство женщины в лесополосе задержан 37-летний мужчина

Мужчина рассказал, что 31 июля в лесопосадке поссорился со своей знакомой из-за ревности.

В Рязани изменят схему движения автобуса №20

С 26 августа изменится маршрут автобуса №20 «Микрорайон №1 ДПР – поселок Мехзавода», информирует администрация города.

На Форуме «Юность древних городов» работает выставка работ коломенских живописцев

Яркая экспозиция состоит из множества картин, часто отражающих виды Старой Коломны и близлежащих населённых пунктов.

«Акварельную» Рязань в работах Софьи Романовой представили на Международном Форуме «Юность древних городов»

Знакомые и родные для многих улицы представлены в экспозиции, которая включает в себя пленэрные и студийные работы, выполненные в одной из сложнейших и, пожалуй, самых нежных техник – акварельной.

Сбор зерна в Рязанской области превысил 1,5 миллиона тон

Валовый сбор зерна в регионе превысил 1,5 миллиона тон, сообщает сайт правительства Рязанской области.

Павел Малков почтил память советских воинов, погибших в Курской битве

Делегация Рязанской области во главе с губернатором Павлом Малковым отправилась в Курскую область, где проходят мероприятия, посвященные 80-летию победы в Курской битве.

В Рязани прошло общественное обсуждение благоустройства Черезовских прудов

Жители Рязани высказали свои пожелания по благоустройству Черезовских прудов в Дашково-Песочне.

Экономист Тимофеев перечислил популярные продукты, которые подешевели в России

Пока некоторые категории товаров дорожают, популярные продукты, наоборот, упали в цене.

«Открытие Авто»: в июле на покупку новых автомобилей в РФ было потрачено почти 273 млрд рублей

Это рекордная сумма денег за последние два года.

Военный эксперт назвал дату возможной массированной атаки дронов на Москву

Предыдущие атаки БПЛА на столицу могли быть устроены украинской стороной в качестве проверки систем ПВО перед «днём Х».

Массовое ДТП произошло на Южной окружной Рязани

Столкновение 2 легковых и 2 грузовых автомобилей произошло под мостом у Храпово.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации