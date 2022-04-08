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Пятница, 8 апреля, 2022

Полиция Рязани разыскивает мужчину, который угнал автомобиль и устроил три ДТП

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Полиция Рязани разыскивает мужчину, который угнал автомобиль и устроил три ДТП

Александр Ильин
арест

Рязанская полиция разыскивает мужчину, который угнал автомобиль и устроил на нём три ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

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Неизвестный угнал автомобиль «Лада-Гранта» темно-серого цвета возле детского сада №147 на Касимовском шоссе. 

Затем злоумышленник совершил на угнанном авто три ДТП. Около 8:10 утра он съехал в кювет на улице Большая, где бросил машину и пошёл в сторону села Дьдьково. 

По пути мужчина бросил камень в «Шкоду Октавию» бежевого цвета, повредив ей крыло. По словам очевидцев, рязанец вел себя неадекватно, бессмысленно жестикулировал руками, что-то высказывал водителям автомашин.

«Его приметы: славянской внешности, на вид 20-30 лет, рост 175-180 см., худощавого телосложения, волосы темные короткие, был одет в черные короткую куртку и штаны, темную обувь, возможно, в темную шапку. 

Для установления личности злоумышленника просим откликнуться свидетелей и очевидцев произошедшего, предоставить видеозаписи автомобильных регистраторов и видеокамер граждан. 

Просьба обращаться по телефонам: 8-999-373-01-75 или 02 (102/112 – с мобильных операторов)», — говорится в сообщении.

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