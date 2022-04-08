Полиция Рязани разыскивает мужчину, который угнал автомобиль и устроил три ДТП

Рязанская полиция разыскивает мужчину, который угнал автомобиль и устроил на нём три ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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Неизвестный угнал автомобиль «Лада-Гранта» темно-серого цвета возле детского сада №147 на Касимовском шоссе.

Затем злоумышленник совершил на угнанном авто три ДТП. Около 8:10 утра он съехал в кювет на улице Большая, где бросил машину и пошёл в сторону села Дьдьково.

По пути мужчина бросил камень в «Шкоду Октавию» бежевого цвета, повредив ей крыло. По словам очевидцев, рязанец вел себя неадекватно, бессмысленно жестикулировал руками, что-то высказывал водителям автомашин.