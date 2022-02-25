Полиция Рязани ищет очевидцев смертельного ДТП у «М5 Молла»

Полиция Рязани просит откликнуться очевидцев ДТП на Московском шоссе, в котором погиб 38-летний мужчина, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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22 февраля в 10:05 напротив дома № 65Б на Московском шоссе Рязани самосвал Volvo FM под управлением 39-летнего рязанца сбил 38-летнего местного жителя.

По предварительной информации, мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в больнице.

Сейчас следственным управлением УМВД России по Рязанской области устанавливаются очевидцы происшествия.