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Пятница, 25 февраля, 2022

Полиция Рязани ищет очевидцев смертельного ДТП у «М5 Молла»

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Полиция Рязани ищет очевидцев смертельного ДТП у «М5 Молла»

Александр Ильин

Полиция Рязани просит откликнуться очевидцев ДТП на Московском шоссе, в котором погиб 38-летний мужчина, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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22 февраля в 10:05 напротив дома № 65Б на Московском шоссе Рязани самосвал Volvo FM под управлением 39-летнего рязанца сбил 38-летнего местного жителя.

По предварительной информации, мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в больнице.

Сейчас следственным управлением УМВД России по Рязанской области устанавливаются очевидцы происшествия.

«Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12 корпус 1», — сказано в сообщении полиции.

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