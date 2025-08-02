Полиция расследует загадочную смерть девушки с 26 iPhone, прикреплёнными к телу

В Бразилии проводится расследование загадочной смерти 20-летней девушки, к телу которой были прикреплены 26 iPhone. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошёл 29 июля. Девушке стало плохо во время автобусной поездки из города Фос-ду-Игуасу в Сан-Паулу. Когда автобус остановился у придорожного кафе, на место прибыли врачи. Пострадавшая была в сознании, но жаловалась на сильную одышку и затруднённое дыхание. Вскоре у неё начались судороги, затем последовало постприступное состояние, остановка дыхания и сердца. Несмотря на 45-минутные попытки реанимации, девушка скончалась на месте.

Во время оказания помощи врачи и полицейские заметили, что под одеждой у погибшей плотно зафиксированы пакеты. В них находились 26 новых iPhone, аккуратно приклеенных скотчем к телу.

Все устройства изъяты и переданы Федеральной налоговой службе Бразилии. Сейчас проверяется, были ли телефоны предметом контрабанды или использовались в схемах уклонения от уплаты пошлин.

Точная причина смерти пока не установлена. Следствие ожидает результатов судебно-медицинской экспертизы, чтобы выяснить, могло ли ношение большого количества электроники повлиять на здоровье, или смерть наступила по иным медицинским причинам, пишет Life.ru.