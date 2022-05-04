Полиция рассказала о массовых рейдах в Рязани

Пресс-служба регионального УМВД рассказала о результатах масштабных рейдов полиции, прошедших в Рязани и области в пятницу и минувшие выходные.

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В частности, сотрудники Госавтоинспекции выявили 2497 нарушений ПДД, задержали 45 нетрезвых водителей, 7 человек от освидетельствования отказались. 9 рязанцев сели за руль в нетрезвом виде повторно.

Выявлено 659 нарушений, связанных с управлением «тонированным» автомобилем, 26 водителей сели за руль без прав, пешеходы нарушили правила 64 раза, мотоциклисты — 41 раз, правила перевозки детей нарушен 33 раза.

Сотрудники ДПС ГИБДД пресекли 42 факта нарушения правил остановки и стоянки на дорогах города Рязани. Машины нарушителей забрали на штрафстоянку.