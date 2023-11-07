Полиция проверяет документы у мигрантов и несовершеннолетних в центре Рязани

Вечером 6 ноября сотрудники полиции проверяли документы у мигрантов и несовершеннолетних в центре Рязани, сообщили 7info очевидцы.

Сотрудники правоохранительных органов замечены на улице Почтовой, около ТРЦ «Малина».

Напомним, полиция в праздничные выходные проводит рейды по выявлению нарушений законодательства. В ночь на 6 число в отделы полиции доставлялись 65 человек, 15 с улицы Почтовой.

Кроме того, полицейские изъяли 150 литров спиртного.

По данным пресс-службы УМВД Рязанской области, во всех районах области проходят рейдовые профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение противоправных деяний.