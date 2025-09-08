Полиция проверит депутата из ХМАО Макарова, бросавшего нож в живот дочери

Сотрудники полиции проверят депутата Гордумы Мегиона в ХМАО Виктора Макарова после публикации видео, на котором он бросает нож в живот дочери, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Ролик снят шесть лет назад, на нем парламентарий решил проверить остроту ножа. Сначала он разрезал бумагу, затем стал бросать холодное оружие в доску, которая лежала на животе девочки. При этом видимых травм ребенку ей нож не нанес.

Сам Макаров пояснил, что пропагандирует здоровый образ жизни, занимается йогой и внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

По его словам, видео записали для подачи заявки на телешоу, он назвал его бутафорским.

Депутат считает обращение в полицию провокацией перед выборами.