Вторник, 28 ноября, 2023
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Полиция проведет проверку после расстрела собак в Старожиловском районе

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Полиция проведет проверку информации о массовом расстреле домашних собак в Старожиловском районе.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в деревне Аристово хозяева обнаружили своих собак со следами огнестрельного ранения. В окрестностях деревни местные жители нашли простреленные трупы животных.

Одна из погибших собак принадлежала местной жительнице – женщина потеряла ее несколько дней назад.

Информация об обнаружении трупов животных зафиксирована в установленном порядке, пишет пресс-служба УМВД России по Рязанской области. Полицейские проводят доследственную проверку.

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