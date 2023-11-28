Полиция проведет проверку после расстрела собак в Старожиловском районе

Полиция проведет проверку информации о массовом расстреле домашних собак в Старожиловском районе.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в деревне Аристово хозяева обнаружили своих собак со следами огнестрельного ранения. В окрестностях деревни местные жители нашли простреленные трупы животных.

Одна из погибших собак принадлежала местной жительнице – женщина потеряла ее несколько дней назад.

Информация об обнаружении трупов животных зафиксирована в установленном порядке, пишет пресс-служба УМВД России по Рязанской области. Полицейские проводят доследственную проверку.