Среда, 30 августа, 2023
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Полиция прокомментировала информацию о мужчине, преследовавшем детей в Рязани

7info

В Рязани сотрудники полиции проводят проверку по заявлению гражданина, в лицо которому распылили газовый баллончик, сообщили 7info в пресс-службе УМВД Рязанской области.

По словам мужчины, в Московском районе города он заметил группу подростков. По мнению гражданина, ребята собирались залезть в чужой автомобиль. Пытаясь пресечь противозаконные действия, рязанец подошёл к подросткам, собираясь разогнать. В ответ получил струю из газового баллончика в лицо.

Ранее в соцсетях появилось сообщение участника инцидента. Подросток рассказал, что мужчина преследовал компанию, для защиты дети использовали газовый баллончик.

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