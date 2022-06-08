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Среда, 8 июня, 2022

Полиция прикрыла наркопритон в Октябрьском районе Рязани

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Татьяна Проводина

Полиция прикрыла наркопритон в Октябрьском районе Рязани

Наркопритон находился в квартире по улице Новосёлов. Незаконную деятельность пресекли сотрудники райотдела МВД и сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков, – сообщает областное управление МВД.

Полиция получила информацию о том, что в квартире 39-летней жительницы города употребляют синтетические наркотики. Сведения подтвердились, в помещении полицейские обнаружили и изъяли предметы, используемые для употребления наркотиков. Хозяйку квартиры задержали.

Уголовное дело возбуждено по статье об организации либо содержании притонов, которая предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы.

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