В Рязани участились случаи мошенничества, совершённые по схеме «Ваш родственник попал в беду». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Рязанцам звонят неизвестные, представляются сотрудниками правоохранительных органов. Собеседник сообщает, что близкий родственник совершил ДТП, преступление. Чтобы замять дело, необходимо срочно перевести деньги на счёт либо передать их курьеру.

Полицейские сообщили, что единственно верное решение в этой ситуации — положить трубку и перезвонить родственнику.

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Ещё один способ обмана — звонок от «сотрудника банка». Он сообщает, что у человека возникли проблемы со счётом, деньги нужно срочно перевести на резервный.

Полиция напоминает: сотрудники службы безопасности банка никогда не звонят гражданам по поводу проблем со счетом. Ни в коем случае нельзя передавать неизвестным свои персональные данные, сообщать пароли и номера карт.