Полиция предупредила рязанцев об активизации квартирных воров во время майских праздников

Рязанская полиция предупредила жителей региона об активизации квартирных воров во время майских праздников и с началом дачного сезона.
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В полиции напомнили, как сохранить квартиру и домашнее имущество в неприкосновенности.
- Все запирающие устройства должны быть хорошо подогнаны и плотно закрываться;
- По возможности установите решетки на окна, балконы, лоджии, особенно на нижних этажах. Эффективны и металлические ролл-ставни;
- Поручите родственникам, друзьям, соседям вынимать корреспонденцию из почтового ящика, если вы покидаете квартиру надолго;
- Соседей, с которыми поддерживаются хорошие отношения, необходимо попросить обращать внимание на целостность дверей квартиры, оставить контактные телефоны, куда можно позвонить в случае необходимости;
- Перепишите номера теле-, видео- и аудиоаппаратуры, ценных бумаг и храните этот список в укромном месте;
- Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком, на электрощите, в почтовом ящике или других условных местах, особенно у дверей.
В полиции также призывают сообщать обо всех подозрительных визитерах, бесцельно слоняющихся по подъезду лицах.