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Четверг, 28 апреля, 2022

Полиция предупредила рязанцев об активизации квартирных воров во время майских праздников

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Полиция предупредила рязанцев об активизации квартирных воров во время майских праздников

Александр Ильин

Рязанская полиция предупредила жителей региона об активизации квартирных воров во время майских праздников и с началом дачного сезона. 

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В полиции напомнили, как сохранить квартиру и домашнее имущество в неприкосновенности. 

  • Все запирающие устройства должны быть хорошо подогнаны и плотно закрываться;
  • По возможности установите решетки на окна, балконы, лоджии, особенно на нижних этажах. Эффективны и металлические ролл-ставни;
  • Поручите родственникам, друзьям, соседям вынимать корреспонденцию из почтового ящика, если вы покидаете квартиру надолго;
  • Соседей, с которыми поддерживаются хорошие отношения, необходимо попросить обращать внимание на целостность дверей квартиры, оставить контактные телефоны, куда можно позвонить в случае необходимости;
  • Перепишите номера теле-, видео- и аудиоаппаратуры, ценных бумаг и храните этот список в укромном месте;
  • Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком, на электрощите, в почтовом ящике или других условных местах, особенно у дверей.

В полиции также призывают сообщать обо всех подозрительных визитерах, бесцельно слоняющихся по подъезду лицах. 

«Будьте внимательны к сохранности своего жилья, всегда оказывайте содействие полиции в раскрытии квартирных краж. Если Вы владеете какой-либо информацией о преступлениях, связанных с квартирными кражами, звоните в дежурную часть районного отдела полиции или по телефону 02», — говорится в сообщении.

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