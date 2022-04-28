Полиция предупредила рязанцев об активизации квартирных воров во время майских праздников

Рязанская полиция предупредила жителей региона об активизации квартирных воров во время майских праздников и с началом дачного сезона.

- Реклама -

В полиции напомнили, как сохранить квартиру и домашнее имущество в неприкосновенности.

Все запирающие устройства должны быть хорошо подогнаны и плотно закрываться;

По возможности установите решетки на окна, балконы, лоджии, особенно на нижних этажах. Эффективны и металлические ролл-ставни;

Поручите родственникам, друзьям, соседям вынимать корреспонденцию из почтового ящика, если вы покидаете квартиру надолго;

Соседей, с которыми поддерживаются хорошие отношения, необходимо попросить обращать внимание на целостность дверей квартиры, оставить контактные телефоны, куда можно позвонить в случае необходимости;

Перепишите номера теле-, видео- и аудиоаппаратуры, ценных бумаг и храните этот список в укромном месте;

Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком, на электрощите, в почтовом ящике или других условных местах, особенно у дверей.

В полиции также призывают сообщать обо всех подозрительных визитерах, бесцельно слоняющихся по подъезду лицах.