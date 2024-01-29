Полиция предупредила рязанцев о популярном способе телефонного мошенничества

Управление уголовного розыска УМВД России по Рязанской области предупреждает, что в последнее время фиксируется возрастающее количество фактов телефонного мошенничества, когда злоумышленники звонят гражданам от имени операторов сотовой связи.

Схема обмана многоступенчатая и выглядит следующим образом. Поступает телефонный звонок или сообщение якобы от оператора связи, гражданину сообщают, что срок действия его СИМ-карты заканчивается и необходимо его продлить. Для этого мошенники присылают гражданину СМС с кодом, который просят сообщить для продления договора. На самом деле данный код является кодом для смены пароля в аккаунте гражданина на портале Госуслуг. После сообщения кода мошенники получают доступ к личному кабинету Госуслуг и меняют пароль, в связи с чем гражданин в свой кабинет больше зайти не может.

Вскоре гражданину звонит лжесотрудник правоохранительных органов и сообщает, что у них зафиксирован факт взлома личного кабинета гражданина, в связи с чем он подвергается атаке мошенников и может лишиться своих денег на счетах, а также на гражданина поданы заявки на оформление кредитов. Лжесотрудник для убедительности могут перейти на видеосвязь с гражданином и предстать перед ним в форменной одежде. После чего гражданина склоняют срочно снять все деньги со счетов и перевести на «безопасные счета», которые ему продиктуют. В дальнейшем гражданина также склоняют взять кредиты в банках быстрее мошенников, чтобы закрыть «кредитный потенциал», после чего эти средства также перевести на временное хранение на «безопасные счета».

В ходе общения злоумышленники запугивают гражданина уголовной ответственностью за разглашение им совершаемых действиях и о данных телефонных разговорах.

Сотрудники УУР УМВД России по Рязанской области призывают граждан внимательно относиться ко всем сообщениям и проявлять бдительность при общении по телефону с незнакомыми людьми, кем бы они себя не называли — представителями операторов сотовой связи или работниками портала Госуслуг, сотрудниками банков или правоохранительных органов, Никогда, ни при каких обстоятельства нельзя выполнять указания звонящих, передавать коды из смс-сообщений и данные банковских карт.