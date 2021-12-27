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Понедельник, 27 декабря, 2021
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Полиция Петербурга начала проверку после госпитализации школьника с разрывом кишки, которого откормила бабушка

Александр Ильин

В Санкт-Петербурге 14-летнего подростка, которого на выходных откармливала бабушка, госпитализировали в тяжёлом состоянии с разрывом кишки, сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на собственный источник. 

По данным издания, днём 26 декабря школьник пожаловался бабушке на боли в животе после переедания. Вскоре его госпитализировали на скорой помощи с острым перитонитом.

В медицинском учреждении врачи диагностировали у него разрыв сигновидной кишки. Сейчас состояние пациента оценивается как тяжёлое. 

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Обстоятельства инцидента в настоящий момент проверяет петербургская полиция. Материалы дела переданы в отдел по делам несовершеннолетних.

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