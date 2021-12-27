Полиция Петербурга начала проверку после госпитализации школьника с разрывом кишки, которого откормила бабушка

В Санкт-Петербурге 14-летнего подростка, которого на выходных откармливала бабушка, госпитализировали в тяжёлом состоянии с разрывом кишки, сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, днём 26 декабря школьник пожаловался бабушке на боли в животе после переедания. Вскоре его госпитализировали на скорой помощи с острым перитонитом.

В медицинском учреждении врачи диагностировали у него разрыв сигновидной кишки. Сейчас состояние пациента оценивается как тяжёлое.

Реклама

Обстоятельства инцидента в настоящий момент проверяет петербургская полиция. Материалы дела переданы в отдел по делам несовершеннолетних.