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Полиция обнародовала подробности ДТП с электросамокатом в рязанском ЦПКиО

7info7

Госавтоинспекция Рязанской области приводит подробности ДТП с электросамокатом в ЦПКиО, в котором пострадали женщина и её ребёнок.

Всё произошло 6 июля примерно в 20.45 на входе в парк со стороны улицы Братиславской. По предварительной информации, 15-летний подросток, управляя электросамокатом, двигаясь по тротуару, совершил наезд на 25-летнюю девушку, которая шла с малолетним ребёнком. В результате ДТП рязанка обращалась в медицинское учреждение. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что у двухлетней дочери пострадавшей подозревают сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

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