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Вторник, 4 января, 2022
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Полиция напомнила рязанцам о штрафах за катание на привязанных к автомобилям «ватрушках»

7info7

Госавтоинспекции напоминает рязанцам об опасности катания на «ватрушках», санках и ледянках, привязанных к автомобилю, а также об ответственности, грозящей за это.

Такая забава может закончиться весьма трагически и повлечь за собой серьёзные последствия. Кроме того, перевозка людей вне кабины транспортного средства – это административное правонарушение. Оно влечёт наложение штрафа в размере тысячи рублей.

Полицейские напоминают, что зимние катания должны проходить на специально оборудованных площадках и спусках, не выходящих на проезжую часть.

— Помните, что пренебрегая Правилами дорожного движения, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и здоровье и жизни окружающих вас людей, — говорится в сообщении.

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Напомним, 3 января в селе Лесуново Кораблинского района женщину-пешехода автомобиль сбил привязанной к нему «ватрушкой».

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