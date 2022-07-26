Полиция на гидроциклах может появиться в Петербурге

В Санкт-Петербурге у водной полиции могут появиться гидроциклы, это поможет быстрее фиксировать аварии на каналах, рассказал РИА Новости начальник главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин.
В мае мэрия Москвы передала управлению на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу первые четыре гидроцикла, которые теперь обеспечивают безопасность на воде. До этого в московской полиции подобного транспорта не было. Руководитель главного управления Олег Калинкин рассказал РИА Новости о перспективе появления водных мотоциклов и в других регионах.
По его словам, в Петербурге на каналах есть проблема: в случае аварии могут образовываться скопления судов, особенно в мае.
Калинкин добавил, что использовать водные мотоциклы нельзя будет в морских портах: «Там небезопасно, из-за волн может произойти опрокидывание». Также они не подойдут и для борьбы с браконьерами из-за «шумного хода».