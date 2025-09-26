Полиция Краснодара проверит информацию о листовках с призывами выходить замуж за мусульман

Полиция Краснодарского края начала проверку информации о рассылке жителям региона религиозных листовок, которые призывают местных несовершеннолетних девушек выходить замуж за мусульманских мужчин. Публикация о буклетах, которые якобы раскладывают по почтовым ящикам Краснодара, вызвала скандал и общественный резонанс, пишет ИА Regnum.

Информация о распространении листовок появилась 25 сентября в одном из городских новостных каналов. Сообщается, что на буклете напечатан призыв к местным девушкам в возрасте 16–17 лет.

Среди причин для вступления в брак, указанных на обратной стороне листовки, упоминаются: «можете не переживать за деньги — обеспечит муж», «можете не тратить годы на учебу» и другие.

Публикация вызвала возмущение части местных жителей, которые посчитали это религиозной рекламой, направленной на несовершеннолетних. Другие же усомнились в подлинности листовок, полагая, что это намеренная провокация для разжигания межнациональной и межрелигиозной розни.

Журналисты ИА Регнум связались с ГУ МВД по Краснодарскому краю. В ведомстве сообщили, что пока не располагают информацией о данном инциденте.

«В настоящий момент в полиции нет информации по ситуации с религиозными листовками. Будем уточнять информацию», — сообщили в МВД, пообещав провести проверку после ознакомления с материалами.

Администратор сообщества, впервые опубликовавшего фото, сообщил, что информацию и снимок прислал анонимный подписчик, утверждавший, что листовки распространяют в Пашковском микрорайоне Краснодара. На данный момент неизвестно, кто стоит за созданием и распространением данных материалов.