Полиция изъяла больше 300 граммов марихуаны из квартиры рязанца

Сотрудники УНК УМВД по Рязанской области с коллегами из ОМВД по Железнодорожному району Рязани выявили факт хранения марихуаны в крупном размере в квартире жителя Рязани.

Полицейские задержали 50-летнего рязанца по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков. В квартире дома на улице Черновицкой провели обследование. Там были изъяты ёмкости с марихуаной массой больше 300 граммов. Кроме того, в комнате сушились части кустов конопли массой 135 граммов.

Предварительно, в квартире никто не проживал, подозреваемый специально пользовался ей для изготовления и хранения наркотиков. Ранее он вырастил в домашних условиях несколько кустов конопли и изготовил из неё марихуану, которую изъяли оперативники.

Следователь отдела МВД по Железнодорожному району Рязани возбудил уголовное дело по статье о незаконных изготовлении и хранении наркотических средств без цели сбыта в крупном размере. Злоумышленнику грозит до 10 лет заключения.