Полиция ищет очевидцев двух смертельных ДТП в Рязани

Следственное управление УМВД по Рязанской области просит откликнуться очевидцев двух дорожных происшествий, в результате которых скончались два пешехода.

6 августа около 13 часов на Михайловском шоссе возле дома №236а 50-летний рязанец за рулём автобуса ЛиАЗ, начиная движение от остановки «Пивзавод», не убедившись в безопасности манёвра, наехал на 51-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому ДТП, просят обращаться по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: город Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корпус 1.

8 августа около 01:15 на перекрёстке возле дома №42 по Первомайскому проспекту в Рязани 20-летний житель Рязанской области, управляя мотоциклом KTM POWERPARTS, сбил неустановленного мужчину. Пешеход погиб.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому ДТП, просят обращаться по телефону (4912) 44-46-08, или по адресу: город Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корпус 1, кабинет №19.