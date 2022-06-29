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Среда, 29 июня, 2022

Полиция ищет очевидцев ДТП на трассе «Золотое кольцо» 17 июня

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Татьяна Проводина

Полиция ищет очевидцев ДТП на трассе «Золотое кольцо» 17 июня

Фото из Телеграм канала РЗН Лайф

Полиция просит откликнуться свидетелей столкновения трёх автомобилей на 499-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо», которое произошло 17 июня около 23:30.

Информация размещена на сайте ГИБДД по Рязанской области.

Столкнулись Toyota Camry, Hyundai Solaris и LADA Largus. В результате происшествия 22-летний пассажир автомобиля Hyundai Solaris от полученных травм скончался на месте происшествия.

Следственное управление УМВД России по Рязанской области просит очевидцев случившегося и всех, кто располагает какой-либо информацией по факту ДТП, обращаться по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12 корпус 1.

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