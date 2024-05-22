Среда, 22 мая, 2024

Полиция ищет очевидцев аварии в Шиловском районе, в которой погибло семь человек

Автор: Кристина Аманн

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Полиция просит откликнуться очевидцев ДТП в Шиловском районе, в котором погибли семь человек. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Госавтоинспекция Рязанской области».

Напомним, трагическое ДТП произошло 9 апреля 2024 года, примерно в 05:30, в Шиловском районе, на 275-ом километре автодороги М-5 «Урал». Столкнулись грузовой автомобиль «КАМАЗ», за рулем которого находился 71-летний житель Саратовской области, и автомобиль «Мазда» под управлением 39-летнего жителя Московской области.

Сначала стало известно о шести погибших пассажирах легкового автомобиля. Впоследствии выяснилось, что на месте трагедии скончался и водитель.

Также полиция просит откликнуться очевидцев аварии, которая произошла 19 октября 2023 года в Рязани, примерно в 08:00. На Касимовском шоссе, вблизи дома № 22, из автобуса «ПАЗ Вектор», которым управлял 42-летний житель Московской области, выпал 60-летний местный житель. Сообщается, что водитель допустил падение пассажира. Мужчина получил травмы и попал в больницу.

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