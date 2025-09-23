Полиция ищет нового хозяина для служебного пса-ветерана Алекса Кугатера Барри

Кинологический центр УТ МВД России по ЦФО ищет добрые руки для пса по кличке Алекс Кугатер Барри. Об этом сообщается на официальной странице управления ВКонтакте.
— Алекс – служебная собака, ему 11 лет. Несмотря на возраст, он здоровый, активный и совершенно неагрессивный пёс с красивым чепрачным окрасом. Он отлично обучен и привык к дисциплине, а теперь мечтает о спокойной и любящей семье на пенсии, — говорится в сообщении.
Чтобы забрать питомца, необходимо:
1. Позвонить по телефону 8 (495) 670-73-10 и договориться о визите.
2. Пройти небольшое собеседование.
Адрес центра: г. Москва, ул. Город Бойня, д. 1А.