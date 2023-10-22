Воскресенье, 22 октября, 2023
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Полиция ищет медведя, замеченного на улице Красноярска

7info
Изображение от vladimircech на Freepik

В Красноярске наружные наряды полиции ориентированы на поиск медведя, которого заметили в черте города, сообщает телеграм-канал регионального УМВД.

Медведя заметили во дворе жилого дома на улице Копылова в Железнодорожном районе ночью 22 октября. Местные жители сообщили о звере в полицию.

Прибывшие на место сотрудники ППС обследовали территорию, хищника не нашли. С помощью камер наблюдения системы «Безопасный город» выяснилось: дикое животное направилось в сторону парка «Гремячая грива».

Полиция продолжает поиски, граждан призывают быть бдительными.

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