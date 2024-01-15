Понедельник, 15 января, 2024
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Полиция арестовала пьяного рязанца, который угрожал задушить свою жену

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Фото: УМВД России по Рязанской области
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УМВД России по Рязанской области сообщило о задержании 44-летнего мужчины, который угрожал убить свою жену.

46-летняя жительница одного из домов на Московском шоссе обратилась в полицию с просьбой защитить ее от агрессивного мужа. Приехавшие на место оперативники выяснили, что пьяный супруг в ходе бытового конфликта напал на жену и начал ее душить, угрожая убийством.

До прибытия полиции мужчина успел уйти. Его нашли в подъезде, где он скрывался от людей в форме, и задержали.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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