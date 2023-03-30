Сотрудник полиции записал приватное видео для своего начальника, чтобы тот разрешил ему опоздать на работу, сообщил телеграм-канал Baza.

На опубликованных кадрах запечатлен обнаженный полицейский и две голые девушки, которые поддакивали и ждали его в постели.

«Денис Валерьевич, я к тебе обращаюсь с двумя девушками. Разреши завтра приехать к обеду», – сказал автор ролика.

Мужчина отметил, что он должен быть ответственным на сутках, но чтобы смена прошла «великолепно и шикарно», ему нужно было поспать.

Телеграм-канал не уточнил, где именно было записано видео.