spot_img
Четверг, 30 марта, 2023
powder

Полицейский записал приватное видео для начальника, чтобы тот разрешил ему опоздать

На главнуюНовости мира

Сотрудник полиции записал приватное видео для своего начальника, чтобы тот разрешил ему опоздать на работу, сообщил телеграм-канал Baza.

На опубликованных кадрах запечатлен обнаженный полицейский и две голые девушки, которые поддакивали и ждали его в постели.

«Денис Валерьевич, я к тебе обращаюсь с двумя девушками. Разреши завтра приехать к обеду», – сказал автор ролика.

Мужчина отметил, что он должен быть ответственным на сутках, но чтобы смена прошла «великолепно и шикарно», ему нужно было поспать.

Телеграм-канал не уточнил, где именно было записано видео.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации