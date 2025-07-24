Полицейский оказал первую помощь мотоциклисту после ДТП в Рязани

23 июля около 10:40 в Рязани на Первомайском проспекте рядом с домом №56 произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. По предварительной информации, 29-летний местный житель, управляя мотоциклом марки «Зонтес», столкнулся с автомобилем «Ниссан», за рулём которого находилась 44-летняя рязанка.

Неподалёку от места происшествия находился старший оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области капитан полиции Андрей Нистратов. Он остановился, чтобы выяснить причину затора, и оказался первым, кто пришёл на помощь пострадавшему.

Увидев на дороге мотоциклиста с травмой ноги, полицейский быстро оценил серьёзность ситуации и начал оказывать первую помощь. Он поддерживал состояние пострадавшего до прибытия медиков.

Спустя короткое время на место прибыл экипаж ДПС, который зафиксировал обстоятельства аварии. Андрей Нистратов передал пострадавшего врачам и продолжил выполнение служебных обязанностей.