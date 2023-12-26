Вторник, 26 декабря, 2023
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Полицейский Дед Мороз поздравил воспитанников школы-интерната в Рязани

7info
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В преддверии Нового 2024 года в Рязани прошла новогодняя акция МВД России «Полицейский Дед Мороз». В рамках акции полицейские и общественники поздравили воспитанников подшефной школы-интерната имени Героя Советского Союза, Национального Героя Италии Ф.А. Полетаева.

В гости к ребятам прибыли начальник отдела МВД России по Московскому району города Рязани полковник полиции Андрей Селиванов, председатель Общественной организации ветеранов ОВД Рязанской области по Московскому району г.Рязани, член общественного совета при территориальном подразделении ОВД подполковник милиции в отставке Николай Ханин и главный новогодний любимец всех детей – Дед Мороз.

Дети с нетерпением ждали встречи с гостями. Они подготовили для них стихи и песни. В качестве новогоднего сюрприза полицейский, общественник и Дед Мороз провели для ребят увлекательное занятие о безопасном поведении дома и на улице. Ребята узнали о правилах дорожного движения, пожарной безопасности и других важных правилах. Также полицейские предупредили воспитанников об ответственности за нарушение законов.

В завершение встречи в торжественной обстановке полицейские похвалили ребят за старание в учебе и вручили им подарки. Дети поблагодарили гостей за приятный и неожиданный сюрприз, пообещав хорошо себя вести в следующем году.

«Мне очень приятно поздравить вас с самым долгожданным и любимым зимним праздником. Пусть Новый год будет успешным и счастливым!» – поздравил присутствующих подполковник милиции в отставке Николай Ханин.

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