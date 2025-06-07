Полицейский автомобиль попал в ДТП в центре Рязани

В центре Рязани произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

В пятницу, 6 июня, в 22:30 у дома №18 по улице Николодворянской полицейский, управлявший патрульным автомобилем, совершил столкновение с автомобилем «Шкода Октавия» 24-летнего жителя Рязани.

Машины получили незначительные механические повреждения.

По факту аварии проводится проверка.