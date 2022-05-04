Полицейские задержали злоумышленницу, подозреваемую в краже электрокамина

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Сасовский», которые обслуживают Ермишинский район, раскрыли кражу из дома в поселке Ермишь. Похищенное изъяли.

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В полицию обратилась 55-летняя жительница рабочего поселка Ермишь и сообщила, что из дома пропали электрокамин и портативная музыкальная колонка.

В ходе беседы с заявительницей полицейские узнали, что обогреватель и колонка пропали в период времени не больше получаса. При этом все это время хозяйка была дома. Правда, к ней заходили посетители. Оперативники уголовного розыска выяснили, что женщина, общаясь с гостями, на несколько минут отлучалась во двор. Там у нее оставались важные хозяйственные дела и жительница поселка прерывала разговор с посетителем.

Полицейские предположили, что в такую паузу злоумышленник и мог незаметно забрать ценные вещи. Особое внимание оперативников привлекла 30-летняя местная жительница, которая заходила в дом пострадавшей. Она пользовалась сомнительной репутацией и ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

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Сотрудники полиции нанесли визит этой местной жительнице и в ее жилище под кроватью обнаружили похищенный электрокамин, а затем нашли и музыкальную колонку. Злоумышленницу задержали. Похищенное изъяли.

По предварительной информации, 30-летняя жительница поселка навестила знакомую без особой нужды. В ходе разговора она увидела музыкальную колонку и электрообогреватель, которые показались ей ценными. Заметив, что хозяйка вышла во двор, злоумышленница незаметно вынесла эти предметы за дверь, а затем быстро закончила визит и вернулась с добычей домой. Позже она планировала выехать в соседний райцентр и там сбыть похищенное, но не успела.

В отношении злоумышленницы решается вопрос о возбуждении уголовного дела.