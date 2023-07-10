Полицейские задержали жителя Сасово, управляющего машиной под воздействием наркотических препаратов

Как сообщает пресс-служба МВД России по Рязанской области, поймать нарушителя помог неравнодушный рязанец.

Задержание произошло в субботу, 8 июля. В полицию с сообщением о подозрительном мужчине на улице Кальной позвонил житель Рязани, который также сообщил номер и марку автомобиля предполагаемого нарушителя закона.

Сотрудники ППСП догнали и остановили указанную машину. Ее водителем оказался 38-летний житель Сасовского района. Он сообщил, что наркотиков у него нет, но не стал отрицать факт их употребления.

Сообщается, что на требование прибывших на место госавтоинспекторов о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель ответил отказом. На мужчину составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.