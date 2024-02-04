Во Владикавказе сотрудники полиции задержали женщину, которая устроила погром на Восточном кладбище, сообщает телеграм-канал МВД республики Алания.

Акт вандализма совершён на Аллее Героев, где похоронены бойцы СВО.

Задержанная — местная жительница 1977 года рождения. Инцидент случился в ночь на 2 февраля. По словам женщины, в состоянии алкогольного опьянения, она пришла на кладбище, где похоронена мать, и стала разбрасывать венки, цветы, переворачивать скамейки на могилах. Дама хотела найти алкоголь.

Правоохранители завели уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ. В качестве наказания статьёй предусмотрен солидный денежный штраф, обязательные либо исправительные работы.