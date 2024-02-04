Воскресенье, 4 февраля, 2024
На главнуюНовости мира

Полицейские задержали женщину, устроившую погром на кладбище бойцов СВО

7info
Скриншот видео
spot_img

Во Владикавказе сотрудники полиции задержали женщину, которая устроила погром на Восточном кладбище, сообщает телеграм-канал МВД республики Алания.

Акт вандализма совершён на Аллее Героев, где похоронены бойцы СВО.

Задержанная — местная жительница 1977 года рождения. Инцидент случился в ночь на 2 февраля. По словам женщины, в состоянии алкогольного опьянения, она пришла на кладбище, где похоронена мать, и стала разбрасывать венки, цветы, переворачивать скамейки на могилах. Дама хотела найти алкоголь.

Правоохранители завели уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ. В качестве наказания статьёй предусмотрен солидный денежный штраф, обязательные либо исправительные работы.

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Эксперт назвала симптомы, при которых срочно нужно провериться на рак

Новости мира
По словам медика, человека должна насторожить сильная ночная потливость, необъяснимая лихорадка, кровь в моче, стуле, мокроте.

В Рязани прокуратура проверила состояние дорог на школьных маршрутах

Новости Рязани
На проезжей части в посёлках Храпово, Божатково толщина рыхлого (талого) снега превышала установленный норматив.

Американского журналиста Такера Карлсона заметили в Большом театре

Новости мира
Карлсон известен своим передачами, критикующими президента США Джо Байдена.

Виталий Шабанов назначен замом министра физкультуры и спорта Рязанской области

Новости Рязани
До назначения Шабанов руководил Академией единоборств в Рязани. Он — мастер спорта России по самбо и дзюдо.

Рязанские энергетики заявили о готовности к непогоде

Новости Рязани
В воскресенье, 4 февраля, в Рязанской области ожидается мокрый снег, метель, порывы ветра до 17 метров в секунду