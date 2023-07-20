Полицейские задержали рязанца, подозреваемого в реабилитации нацизма

В Рязани по подозрению в реабилитации нацизма задержан 35-летний мужчина.

По предварительным данным, в октябре 2022 года в одной из социальных сетей он опубликовал комментарий, оскорбляющий память посмертно награжденного орденом Мужества участника СВО, сообщает пресс-служба МВД Рязанской области.

Подозреваемый был задержан, сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

В отношении рязанца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).