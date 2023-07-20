Четверг, 20 июля, 2023
На главнуюНовости Рязани

Полицейские задержали рязанца, подозреваемого в реабилитации нацизма

7info 2
Изображение от wirestock на Freepik

В Рязани по подозрению в реабилитации нацизма задержан 35-летний мужчина.

По предварительным данным, в октябре 2022 года в одной из социальных сетей он опубликовал комментарий, оскорбляющий память посмертно награжденного орденом Мужества участника СВО, сообщает пресс-служба МВД Рязанской области.

Подозреваемый был задержан, сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

В отношении рязанца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Глава администрации Скопинского района встретился с представителями хоккейных команд «Торпедо» и «Торпедо Юность»

В администрации муниципалитета прошла встреча главы администрации Скопинского района Александра Бокова  с тренером хоккейных команд «Торпедо» и «Топедо Юность» Андреем Купцовым и капитаном команды «Торпедо» Антоном Карташовым.

Нейросеть «Ростелекома» повысила выявляемость нарушений на ЕГЭ

«Ростелеком» подвел итоги работы системы видеонаблюдения и искусственного интеллекта на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), основной период которого проходил с 26 мая по 3 июля 2023 года.

Из Рязани в Херсонскую область отправили 80 тонн гуманитарной помощи

Гуманитарный груз весом 80 тонн отправлен из Рязани для жителей Херсонской области.

На замену уличного освещения в Рязани выделили 200 миллионов рублей

На второй этап замены уличного освещения в Рязани выделили 200 миллионов рублей, сообщил на заседании комитета по ЖКХ Рязгордумы и.о. начальника управления благоустройства Дмитрий Наумов. 

80-летняя жительница Александро-Невского получила золотой значок ГТО

Мария Бирюкова из поселка Александро-Невский получила золотой значок ГТО в 80 лет.

В Пителино двое детей спасли тонущего мальчика

В Пителино 11-летний Сергей Мягков и 9-летний Илья Вакин спасли тонущего мальчика.

В Ермишинском районе отремонтируют более 10 километров дороги

В 2023 году в Ермишинском районе отремонтируют более 10 километров автодороги.

В весенний призыв из Рязанской области отправились служить почти 1300 человек

По словам военкома региона Олега Серкеза, призыв прошёл очень спокойно, степенно и достойно. Отбор шёл не только по количеству, но и по качеству.

Светомузыкальный фонтан на бульваре Победы, открытый Сбербанком, остается любимым местом отдыха горожан

То, что фонтан открыли на бульваре Победы перед новым зданием Дворца бракосочетаний, – добрый знак. Так считают молодожены, которые приходят сюда фотографироваться.

В Пителине пройдёт фестиваль ВОДЯНОЙ.RU — программа мероприятия

Яркое событие состоится уже во второй раз при поддержке администрации Пителинского района и районных учреждений культуры.

Должность председателя КСП Рязани может занять Павел Панин

Кандидатуру Панина рассмотрели на заседании комитета по развитию местного самоуправления

Путин 20 июля посетит один из регионов России

Место, в которое поедет президент, Песков не назвал.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации