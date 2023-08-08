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Полицейские задержали рязанца, объявленного в федеральный розыск

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Фото: МВД Рязанской области

В понедельник, 7 августа, сотрудники ППСП задержали вора, объявленного в федеральный розыск.

Вечером понедельника сотрудники патрульной службы заметили мужчину, который, увидев полицейскую машину,  залез на велосипед и попытался скрыться во дворе. Сделать этого ему не удалось – полицейские остановили рязанца. Им оказался 34-летний мужчина, который подозревается в совершении кражи и объявлен в федеральный розыск.

Преступника отвезли в МВД по Октябрьскому району Рязани, сообщает пресс-служба ведомства.

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