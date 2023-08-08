Полицейские задержали рязанца, объявленного в федеральный розыск

В понедельник, 7 августа, сотрудники ППСП задержали вора, объявленного в федеральный розыск.

Вечером понедельника сотрудники патрульной службы заметили мужчину, который, увидев полицейскую машину, залез на велосипед и попытался скрыться во дворе. Сделать этого ему не удалось – полицейские остановили рязанца. Им оказался 34-летний мужчина, который подозревается в совершении кражи и объявлен в федеральный розыск.

Преступника отвезли в МВД по Октябрьскому району Рязани, сообщает пресс-служба ведомства.