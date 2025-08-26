Полицейские выдворили 8 иностранцев, нарушивших законы РФ, за пределы страны

Полицейские выдворили 8 иностранцев, которые нарушили российские законы, за пределы РФ. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Семь граждан из стран Средней Азии, Африки и СНГ депортировали за пределы России. Ранее все мужчины были осуждены за применение насилия в отношении представителя власти, кражу и незаконный оборот наркотиков. Они отбыли сроки наказания, после чего их пребывание на территории РФ признано нежелательным.

В отношении еще одного гражданина страны Средней Азии было принято решение о выдворении за пределы России за неоднократные нарушения миграционного законодательства.

Под конвоем полицейских иностранцы выехали в международный аэропорт Москвы для дальнейшей отправки в страны гражданской принадлежности. Отмечается, что билеты мигранты приобретали за свой счет. Теперь въезд в территорию России этим гражданам закрыт на срок от 5 до 10 лет.